PESCARA: DUE CLASSI DELL’ISTITUTO TECNICO MANTHONE’ STAMANI IN VISITA ALL'”IMAGO MUSEUM”

PESCARA – Oggi due classi dell’Istituto Tecnico Statale Manthonè-Aterno di via Tiburtina a Pescara, hanno visitato l’Imago Museum inaugurando il Progetto culturale “Tutti Inclusi. Cultura e Periferie” dell”Associazione Scuola Cultura ed Arte “Fulvio Luciani” (Assca) di Pescara presieduta da Gianni Melilla.

L’obiettivo di questo progetto è includere “tutti” nella fruizione dei beni culturali e museali a partire dai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Periferia di Pescara.

L’impatto della pandemia ha fortemente limitato l’attività culturale in particolare dei giovani, aggravando ulteriormente una situazione già critica.

In Abruzzo nell’ultimo anno prima della pandemia, i giovani tra i 6 e i 18 anni che hanno visitato un museo o un sito archeologico erano meno del 50%, con una caduta significativa nei ragazzi delle famiglie meno abbienti.

A Pescara negli ultimi mesi sono sorti 3 importanti Musei ( Imagomuseum, Museo dell’ Ottocento e Clap Museo del fumetto) che si aggiungono a quelli già esistenti da tempo come il Museo delle Genti, il Museo Cascella, il museo della casa di D’Annunzio, il museo delle ceramiche Paparella-Treccia, il Media Museum.

Questo patrimonio va valorizzato e conosciuto e in questo senso sta operando l’Assca in collaborazione con le Scuole di Pescara per promuovere le visite degli studenti ai vari Musei preparate dai docenti con momenti di approfondimento a scuola.

L’Assca è intitolata a Fulvio Luciani che è stato per decenni il preside della Scuola Media Foscolo nel quartiere di San Donato, in una zona di grande disagio sociale e culturale. La sua azione ha consentito la formazione scolastica e civica di intere generazioni di quel quartiere, in quegli anni chiamato anche “Città satellite”. All’insegnamento di questo grande Preside di una scuola Pubblica di periferia si ispira il progetto “Tutti inclusi:Cultura e Periferie”. Il progetto è sostenuto dalla Fondazione Pescarabruzzo.