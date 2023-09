L’AQUILA – “Non abbiamo alleanza organica con nessuna forza politica, contano i valori e l’agenda che di volta in volta si mettono in campo per trovare la convergenza. Unica condizione imprescindibile è che la nostra asticella rimanga alta”, che non si debbano fare “compromessi al ribasso. Questo vale per contenuti programmatici e per i ‘profili di candidatura’ che via via si individueranno”.

Il leader del Movimento 5 Stelle, l’ex premier Giuseppe Conte interviene così in collegamento – mentre è in viaggio per Ravenna (per partecipare al dibattito alla Festa dell’Unità) – all’assemblea regionale del Movimento in Abruzzo.

All’ordine del giorno: radicamento territoriale e prospettiva di lavoro verso le elezioni regionali, appuntamento in programma a primavera e che vede il movimento impegnato da settimane al tavolo del cosiddetto “campo largo”, composto dalle forze di centrosinistra, alla ricerca di un candidato da contrapporre al centrodestra del presidente uscente ricandidato Marco Marsilio, di FdI.

“Ringrazio Gianluca Castaldi per lavoro sin qui fatto, adesso è il momento di confrontarsi tutti e di condividere gli elementi che verranno messi oggi sul tavolo”, le parole di Conte.

“L’importante è che tutti abbiano il comune senso di appartenenza, indifferentemente dalla scelta che si compierà per l’Abruzzo – sia sull’ alleanza sia su profilo del candidato. Abbiamo tante energie da spendere sul piano territoriale ma l’importante è avere una prospettiva di interesse comune. Compattezza, compattezza e ancora compattezza!”.

La riunione regionale del Movimento 5 Stelle Abruzzo, indetta dal coordinatore regionale Gianluca Castaldi, che in serata, in una nota, ha riportato i punti salienti: “Il presidente è entrato nel focus politico ribadendo che non vi è alcuna alleanza organica in atto e che in Abruzzo, come nelle altre regioni d’Italia, per le elezioni del Consiglio regionale saranno prese decisioni di merito sulla base di quanto riportato dai coordinatori regionali, dopo aver ascoltato gli iscritti in assemblee come quella tenutasi oggi a Pescara. Ha ribadito, inoltre, che come in ogni decisione da prendere sarà impossibile accontentare tutte le anime del dibattito”.

“Ogni decisione presa scontenterà chi voleva percorrere un’altra strada, ma Conte ha poi tenuto a precisare che in qualunque caso è molto importante che l’asticella per il Movimento 5 Stelle rimanga alta. Non è mancato un plauso per il lavoro svolto fino a oggi dal Coordinatore Castaldi, impegnato a portare avanti il mandato avuto nell’ascolto e nel confronto con le altre forze politiche e civiche presenti sul territorio”.

Ed è proprio Castaldi che nel suo discorso di apertura ha auspicato un confronto propositivo, focalizzato su ciò che oggi è possibile fare secondo i regolamenti in essere del Movimento 5 Stelle.

“Mi auguro che questa Assemblea” ha detto il coordinatore regionale “sarà focalizzata su come mettere in campo la nostra maturità politica. La cosa più importante su cui discutere è cosa possiamo fare per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. Cosa possiamo fare per mettere sul tavolo del Consiglio regionale quei temi e quei punti fermi che hanno sempre tracciato la strada del M5S nelle istituzioni. Nessuno ci ha imposto di fare alleanze, ma nessuno ci vieta di valutare le opportunità di un Patto per l’Abruzzo con altre forze politiche, se questo può rappresentare un miglioramento della qualità della vita dei cittadini abruzzesi”.

“Tanti gli iscritti che hanno preso parola esprimendo la propria opinione e le proprie riflessioni. Nei primi giorni della prossima settimana è prevista una riunione tra i coordinatori Regionali e Provinciali e il Presidente Giuseppe Conte nella quale saranno tirate le somme alla luce delle considerazioni espresse in assemblea”.