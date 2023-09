RUGBY L’AQUILA: IL 18 SETTEMBRE PRESENTAZIONE SQUADRA E STAFF ALLA CITTA’

L’AQUILA – È prevista per il 18 settembre alle 18.30 la presentazione ufficiale de La Rugby L’Aquila che quest’anno disputerà il Campionato Nazionale di Serie B. L’evento avrà luogo lunedì 18 settembre alle 18.30 presso l’Auditorium del Parco di Renzo Piano, evento atteso con grande entusiasmo dai tifosi e dagli appassionati che già in occasione della partecipazione della squadra al corteo della Perdonanza Celestiniana hanno fatto sentire tutto l’affetto e l’entusiasmo verso la squadra della città.

La presentazione rappresenta un momento cruciale nel percorso di una squadra rinforzata con tantissimi giovani aquilani che da quest’anno indosseranno i colori neroverdi dopo aver completato il percorso di formazione nei settori giovanili, a dimostrazione di quanto importante per la società sia l’investimento sui giovani del territorio.

Gli appassionati di rugby, insieme a tutta la comunità aquilana, avranno l’opportunità di incontrare i giocatori, lo staff tecnico e la dirigenza che porteranno avanti la squadra durante la stagione del Campionato di Serie B.

Come ormai da tradizione il palcoscenico della presentazione sarà l’Auditorium del Parco di Renzo Piano scelto come luogo dell’evento per la sua bellezza e versatilità. A fare da madrina all’evento sarà la giovane Elena Corpetti mentre il supporto tecnico sarà affidato a FANNY Service.

Durante la presentazione, saranno rivelati tutti nomi dei giocatori e staff che faranno parte della rosa inoltre verranno anche presentate le nuove divise della squadra e i progetti futuri de La Rugby L’Aquila. Sarà inoltre un’occasione per conoscere i giocatori e le storie personali che li hanno portati a indossare con orgoglio la maglia aquilana.

La Rugby L’Aquila è pronta a competere al massimo livello e aspira a raggiungere risultati di eccellenza durante la stagione. Questa presentazione è l’opportunità perfetta per unirsi come comunità e sostenere la squadra in questa emozionante avventura.

L’inizio del campionato è fissato per l’8 ottobre con la prima giornata che andrà in scena tra le mura amiche dello Stadio Tommaso Fattori. La Rugby L’Aquila affronterà per l’occasione il Rugby Perugia SSD ARL.

Le amichevoli che La Rugby L’Aquila disputerà prima dell’inizio della regular season e che si svolgeranno tutte tra le mura amiche dello Stadio Tommaso Fattori con ingresso libero saranno:

· Sabato 16 Settembre ore 16.00 – Rugby L’Aquila Vs Amatori Napoli Rugby

· Sabato 23 Settembre ore 15.30 – Rugby L’Aquila Vs Unione Rugby Capitolina

· Sabato 30 Settembre ore 17.00 – Rugby L’Aquila Vs Rugby Rovato 1976

In occasione della presentazione sarà inoltre possibile aderire al Tesseramento Sostenitori.