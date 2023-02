SALVINI: “RAGIONIAMO SU LIMITI VELOCITA’ AUTOSTRADE E REVISIONE PATENTE A PUNTI”

MILANO – “Stiamo ragionando sui limiti in alcuni tratti autostradali e una revisione della patente a punti”.

Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando delle modifiche al codice della strada, in diretta su Tik tok.

“Convocherò una riunione al Ministero per eleborare una proposta da portare a Bruxelles. Ci vuole gradualità: regali alle industrie cinesi non se ne fanno in questo momento”, ha poi aggiunto con riferimenti ai limiti Ue ai veicoli inquinanti.

“Domani ho convocato una riunione sulla sicurezza per chi lavora nei porti italiani”, ha anticipato.

“Sui monopattini – ha concluso – confermo l’impegno a mettere un limite di velocità. I monopattini a noleggio possono girare fino a un massimo di 20 chilometri all’ora. L’uso del casco, immatricolazione, la freccia: ci stiamo pensando”.