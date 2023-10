TAGLIO SPESA SANITARIA, FINA (PD): “GRAVISSIMO MA PREVEDIBILE, RISCHIA DI ESSERE ANTIPASTO”

ROMA – “La notizia del taglio dei fondi per la sanità pubblica è gravissima ma purtroppo del tutto prevedibile: è questo il vero volto della destra, in particolare di quella di governo”.

Lo dichiara in una nota il senatore abruzzese Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico.

Fina prosegue: “Si dichiara di fare politiche a sostegno dei più deboli, ma per loro ci si limita a qualche mancia o intervento di tipo propagandistico, elettorale. Togliere risorse alla sanità pubblica, quando ci sarebbe bisogno al contrario di maggiori investimenti, colpisce innanzitutto le persone più vulnerabili, che non hanno la possibilità di curarsi a proprie spese, che devono fare fronte a liste d’attesa sempre più lunghe. Liste che per la destra si dovrebbero superare pagando, dividendo i cittadini in chi può permettersi le cure e chi no”.

“Un piano del tutto folle, che deve incontrare tutta la nostra opposizione, specialmente se si considera che rischia di essere solo un antipasto. Il peggio arriverebbe con la cosiddetta autonomia differenziata”, conclude.