TROFEO CITTA’ DI TORTORETO-MEMORIAL PAOLO IUSTINI: AL VIA GARA PODISTICA

TORTORETO – Si scaldano i motori in vista del Trofeo Città di Tortoreto-Memorial Paolo Iustini di domani, 15 ottobre, con l’Adriatico Team Polisportiva a lavorare sodo per gli ultimi preparativi e nel mettere a punto il clichè dell’ottava edizione appartentenente al circuito Piceni&Pretuzi.

Confermato come negli anni passati percorso agonistico di 9,9 chilometri tra il borgo e la frazione di Cavatassi con tre punti ristoro (al km 4, al km 8 e quello finale all’arrivo) e il passaggio a fianco della famosa Torre dell’Orologio.

La partenza (alle 9:30) è fissata in Piazza Campo della Fiera, l’arrivo posto in via XX Settembre e a dare un tono a questa nuova edizione lo spettacolo folkloristico degli sbandieratori e dei tamburini della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.

Sarà comunque possibile iscriversi in loco anche domenica 15 ottobre, giorno della gara, entro le 8:30.

Per la camminata non competitiva di 5 chilometri, si potranno effettuare in loco la mattina del 15 ottobre dalle 8:00 alle 9:00.

Il costo della gara competitiva è di 10 euro, la camminata non competitiva 5 euro.

Le premiazioni interessano i primi tre assoluti uomini e donne, i primi cinque di ogni categoria (esclusi gli assoluti) e le prime cinque società più numerose.