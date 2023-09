SELTA TORTORETO, MARSILIO: “RILANCIO E NUOVE OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO”

TORTORETO – “Dopo aver accompagnato questa azienda nel suo percorso di rilancio ora il compito della Regione è quello di far crescere le competenze giuste. Ed è proprio quello che stiamo mettendo in campo grazie ai vari strumenti che ci mette a disposizione il Fondo sociale europeo attraverso il programma Gol ma anche grazie al potenziamento del sistema degli Istituti tecnici superiori, gli Its, che vengono costruiti intorno ad un progetto che coinvolge anche le aziende”.

Lo ha dichiarato, questa mattina, il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, in visita alla Selta di Tortoreto, business unit di DigitalPlatforms, gruppo industriale italiano che opera nei settori dell’IoT, Cyber Security e nel campo delle tecnologie digitali.

“In questi due anni, alla Selta di Tortoreto non solo è aumentata la forza lavoro rispetto a quella presente al momento dell’acquisizione da parte del nuovo gruppo ma si sono create ulteriori opportunità di sviluppo. E adesso – ha detto il presidente Marsilio – si cercano anche nuove competenze in settori ad alta tecnologia come informatica e cibernetica, elettronica industriale e progettazione”.

Accompagnato dall’assessore con delega al lavoro ed alla formazione, Pietro Quaresimale, e dal consigliere regionale, Marco Cipolletti, Marsilio è stato ricevuto, tra gli altri, dall’amministratore delegato di Selta, Claudio Contini.

“L’obiettivo è quello di capire in che modo riuscire sostenere l’ulteriore sviluppo di questa azienda – ha spiegato Marsilio – una realtà industriale che, solo pochi anni fa, abbiamo trovato in una situazione di crisi quasi irreversibile. Invece, oggi la Selta è un’azienda totalmente risanata con prospettive di crescita concrete, capace di portare avanti progetti di elevato livello tecnologico anche in tema di sicurezza militare”.