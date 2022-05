VOTO L’AQUILA, DI COSIMO SI CANDIDA CON LA LEGA: “NO A RISENTIMENTI PERSONALI, AVANTI CON CORAGGIO”

L’AQUILA – “Ho scelto di candidarmi nella Lega per l’esempio di fedeltà, protezione e lealtà che ha dimostrato in questi anni verso i componenti della propria squadra. Sposo in pieno il progetto Lega per i valori e la coerenza che esprime”.

Ad annunciarlo, sui social, è Sabrina Di Cosimo, che, pubblicando una foto insieme al segretario regionale della Lega, l’onorevole Luigi D’Eramo, e il vice presidente della Giunta regionale Emanuele Imprudente, spiega: “Carissimi amici, dopo una lunga e meditata riflessione con i miei familiari e i diversi incontri con amici ed elettori, ho scelto di candidarmi per continuare il percorso iniziato sette anni fa quando fui eletta Presidente di Circoscrizione per portare avanti i progetti per cui mi sono spesa con entusiasmo e passione fin dal primo istante”.

Di Cosimo, ex assessore al Comune dell’Aquila con delega alla Cultura e al Turismo, eletta nel 2017 in consiglio comunale in Forza Italia e defenestrata a febbraio 2019, dal ricandidato sindaco Pierluigi Biondi “per comportamenti poco consoni”, conferma così il suo ritorno in politica, questa volta con il carroccio.

“Sono una donna di centrodestra, cristiana, liberale e moderata; la politica non si fa con i risentimenti personali ma si deve sempre andare avanti con coraggio perché non si vive nel passato ma nel presente per costruire un futuro migliore e per sostenere le proprie idee e i valori in cui si crede – scrive su Facebook – Ho scelto di candidarmi nella Lega per l’esempio di fedeltà, protezione e lealtà che ha dimostrato in questi anni verso i componenti della propria squadra. Sposo in pieno il progetto Lega per i valori e la coerenza che esprime”.

“Ringrazio di cuore tutti coloro che mi hanno cercata in modo incessante in questi ultimi mesi per avermi come protagonista nei loro progetti politici e sono onorata della stima trasversale che mi è stata ampiamente testimoniata e che mi rincuora sul buon lavoro svolto in questi anni di politica attiva. Ho ancora tanto entusiasmo e tanta voglia di mettere a disposizione della mia città le mie conoscenze, le mie esperienze professionali, le mie competenze per realizzare nuovi progetti e nuovi sogni per l’amore che nutro per L’AQUILA! In Lei ritrovo sempre rinnovato fervore e vigorosa passione”.