CASTELLI CITTA’ DELLA CERAMICA ABRUZZESE, PEPE (PD): “PROVVEDIMENTO STORICO”

L’AQUILA – “È arrivata oggi, in Consiglio regionale, l’approvazione definitiva della legge per il riconoscimento di Castelli come città della ceramica abruzzese. Sono soddisfatto per il voto unanime che la mia proposta ha raccolto oggi nell’assise regionale e ringrazio per la sensibilità al tema e per la serietà tutti i miei colleghi”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Dino Pepe, che aggiunge: “Grazie a questa legge sarà possibile la tutela delle produzioni di ceramiche artistiche e tradizionali anche ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, nonché la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dell’affermata tradizione ceramica castellana e la promozione del prodotto ceramico soprattutto con finalità di sostegno al tessuto socio-economico locale e regionale. Altro fondamentale aspetto della legge è quello del sostegno economico e il riconoscimento della Mostra Mercato dell’Artigianato ceramico castellano, oltre al potenziamento dei percorsi formativi attuati dal Liceo Artistico Grue di Catelli”.

“La mia proposta, diventata oggi legge della Regione Abruzzo, è un prezioso strumento in più per tutelare una sapiente arte che arricchisce e da lustro alla nostra terra”.