FOSSACESIA: IL SINDACO DONA LA BANDIERA BLU AI RAGAZZI DI “DIVERSAMENTE CHIOSCO”

FOSSACESIA – Una Bandiera Blu ai ragazzi di “Diversamente chiosco”, il bar gestito da ragazzi con disabilità da tre anni è presente sul lungomare di Fossacesia (Chieti), nel periodo estivo.

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha consegnato, a conclusione della stagione turistico-balneare, il vessillo della Foundation for Environmental Education (FEE), il numero 22 consecutivo ottenuto dalla città.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha donato la bandiera all’associazione di promozione sociale “Liberamente”, che promuove il progetto di integrazione/inclusione lavorativa e formazione dedicato alle persone con disabilità. Alla consegna della Bandiera erano presenti l’assessore Umberto Petrosemolo e la consigliera Ester Di Filippo.

“È un riconoscimento all’impegno di questi ragazzi che da tre anni sono presenti con la loro attività sul Lungomare di Fossacesia Marina e sono l’esempio di come si possa davvero fare inclusione – afferma il sindaco Di Giuseppantonio – Sono particolarmente felice d’aver da subito accolto la proposta dell’associazione Liberamente, soprattutto perché poneva i ragazzi come protagonisti. Fossacesia ha sempre rivolto molta attenzione al turismo inclusivo e prova ne è la Spiaggia per tutti, coordinata dall’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, uno spazio che dal 2017 offre l’opportunità di erogare gratuitamente servizi nell’area demaniale attrezzata alle persone che presentano disabilità o comunque difficoltà motorie e ai loro accompagnatori, oltre alle persone anziane”.