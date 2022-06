L’AQUILA: SI E’ SPENTO A 84 ANNI QUINTO DI DONATO, DOMANI I FUNERALI

L’AQUILA – Lutto all’Aquila per la scomparsa di Quinto Di Donato, pilastro e fondatore dello storico negozio di giardinaggio, hobby e pesca Di Donato Group Srl.

Di Donato si è spento all’ospedale civile di Teramo all’età di 84 anni.

Tanti i messaggi di cordoglio che continuano ad arrivare in queste ore e che attestano quanto fosse conosciuto e stimato e non solo per il negozio, che ha rappresentato un importante punto di riferimento per il territorio.

I funerali si terranno domani, 4 giugno, alle 16.30, nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Pettino.

Alla famiglia le condoglianze della Redazione di AbruzzoWeb.