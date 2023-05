NEWGIOCO: SCOMMETTITORE TERAMANO VINCE 46MILA EURO, LA PIU’ ALTA SOMMA DI MAGGIO

TERAMO – E’ la più alta vincita, per singola giocata, finora resa nota in questo mese di maggio. Ad essere protagonista di questa super vincita un utente di Teramo del sito elysgame.it, skin del concessionario Newgioco. Come riporta l’agenzia Agimeg, si tratta di una giocata di 12 eventi spalmati tra il 6 e l’8 maggio: oltre 46mila euro.

Presi in considerazione tanti campionati diversi e precisamente la Bundesliga e la 3 Liga tedesche, la Premier League e Championship inglesi, la Ligue 1 e Ligue 2 francesi, la Primeira Liga e Segunda Liga portoghesi. Le 12 partite oggetto della giocata, che riguardava i classici segni 1X2 e delle doppie chanches, viaggiavano con quote che comprese tra 1.32 a 2.28 ed insieme davano vita ad una quota totale di 343,8. Ebbene, tutte le 12 partite giocate hanno dato l’esito sperato permettendo al bravo e fortunato giocatore di portarsi a casa, grazie anche ad una super bonus di 11.763 euro, la ricchissima vincita di 46.143 euro.