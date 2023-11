VITAGLIANO AL GRANCHIO ROYAL: UNA SERA CON IL VINCITORE DI 50 TOP PIZZA WORLD 2023 A PESCARA

PESCARA – Una pizza leggera, altamente digeribile, morbida ma un po’ croccante, realizzata con un impasto indiretto con prefermento di tipo 1 bio, lievitazione di 36 ore, alta idratazione e a bassissima quantità di sale. Con ingredienti di stagione, di alta qualità, scelti tra i migliori produttori e artigiani.

Tutto pronto al Granchio Royal per gustare le creazioni del miglior pizzaiolo del momento, il maestro della pizza Diego Vitagliano, vincitore di 50 Top Pizza 2023 e 50 Top Pizza World, che martedì 21 novembre proporrà una serata indimenticabile per ogni buongustaio. Napoletano doc classe 1985, ha superato Anthony Mangieri di New York, portando la sua pizza contemporanea in cima alla classifica mondiale, senza mai dimenticare la tradizione napoletana.

“Io le mie pizze le faccio in base ai miei ricordi, perché ho avuto la fortuna di crescere con una nonna che sapeva cucinare benissimo. Le ricette della tradizione napoletana sono tutte presenti nel mio menu, rivisitate sulla pizza, come il ragù, la genovese, la carne ripassata, la pasta e piselli”, afferma Vitagliano, che fa parte della nuova generazione di giovani pizzaioli napoletani e che con la sua pizza trasporta la tradizione napoletana nella contemporaneità con una grande ricerca sull’impasto e sulle materie prime.

Fino ad oggi ha collezionato numerosi riconoscimenti: oltre a quelli già citati, anche i “3 spicchi” per la Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso, il Premio Speciale “I Maestri dell’Impasto” nella Guida Pizzerie d’Italia Gambero Rosso, “3 pizze” per le Guide de L’Espresso e molto altro.

Le sue pizzerie si trovano a Pozzuoli, Bagnoli e perfino a Doha, in Qatar, ma per assaporare la sua pizza a Pescara l’occasione unica è quella di martedì 21 novembre. Il menu degustazione pizza con acqua, birra e caffè sarà a 35 euro. Posti limitati. Per info e prenotazioni, chiamare il numero 085/61809.