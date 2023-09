ENERGIA, NOMISMA: VERSO +12% PER LUCE E +9% PER GAS

ROMA – Un aumento del 12% per la bolletta della luce per l’ultimo trimestre del 2023 mentre dovrebbe un rincaro del 9% dovrebbe riguardare il gas per la bolletta relativa a settembre.

La stima è del presidente di Nomisma energia, Davide Tabarelli, interpellato dall’Ansa alla vigilia della comunicazione dell’Arera delle tariffe della luce per il mercato tutelato mentre la comunicazione per il gas sarà martedì prossimo, 3 ottobre.

Tabarelli osserva che entrambe le tariffe saranno “riviste al rialzo e che per l’elettricità si va verso 27 centesimi di euro per kWh che è comunque sempre meno della metà di un anno fa”.