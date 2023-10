OSPEDALE AVEZZANO, “250 PERSONE IN FILA, ANZIANA SVENUTA”. CONTE (PD): “SANITA’ IN GINOCCHIO”

AVEZZANO – “Dopo lunghi e interminabili cinque anni di propaganda elettorale da parte del presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, la sanità marsicana è letteralmente in ginocchio. Stamattina è arrivata l’ennesima denuncia da parte dei cittadini, i quali hanno esposto l’evidenza delle criticità: 250 persone in fila al cup dell’ospedale di Avezzano, un’anziana svenuta che ha battuto rovinosamente a terra la testa. Ieri ci sono state delle situazioni di disagio profondo per gli utenti e per tutti gli operatori. I sistemi sono lentissimi, tanti gli insulti verso gli operatori e scene di violenza verbale. Anziché propagandare l’autonomia differenziata, fortemente voluta e difesa dai rappresentati della Lega, si diano risposte certe e concrete ai cittadini marsicani e abruzzesi”.

Lo scrive in una nota il segretario del Pd di Sante Marie, Andrea Conte, che aggiunge: “Nonostante più volte da esponenti politici di opposizione e da amministratori locali venissero esposte questioni legate al malfunzionamento della sanità locale, da parte dei rappresenti del governo regionale solo propaganda e passerelle politiche”.

“In prima pagina nei mesi precedenti è stata sponsorizzata l’apertura di nuovi locali all’interno dell’ospedale di Avezzano, come se fosse la soluzione ai problemi delle nostre strutture, senza tener conto poi che oltre alle foto vanno fatte anche le azioni – aggiunge Conte – Che la Marsica per Marsilio e i suoi alleati non fosse una priorità, era già ben noto a tutti da molto tempo, ma addirittura ridurla, declassarla e paragonarla al quarto mondo, è davvero qualcosa di inammissibile”.

“Abbiamo un rappresentante eletto in Marsica che siede nei banchi della maggioranza, venga sul territorio e incontri i cittadini ai quali dovrà rendere conto della vergognosa gestione del nostro territorio”, conclude.