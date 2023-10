POLITICHE SULLA DISABILITA’ ALL’AQUILA: COMMISSIONE SALTA PER LE ASSENZE E INSORGE L’OPPOSIZIONE

L’AQUILA – “Questa mattina in 3’ commissione comunale aquilana ci siamo trovati di fronte ad una situazione davvero incresciosa. Abbiamo dovuto registrare gravi defezioni nella riunione che doveva discutere delle politiche comunali sulla disabilità”. Lo si legge in una nota dell’opposizione che incalza Comune e Asl.

“Siamo stati costretti a chiedere l’aggiornamento della Commissione Affari sociali che era stata convocata su nostra richiesta, a prima firma Paolo Romano, per concentrare l’attenzione dell’amministrazione sulle politiche per le disabilità. Gia ci eravamo riuniti in precedenza per due volte, sempre su nostra richiesta a prima firma Stefania Pezzopane, ed avevamo audito le numerose associazioni di volontariato del territorio che avevano denunciato numerose criticità sul Dopo di noi e su altre questioni da trattare oggi. Ma – nostro malgrado – nella odierna commissione, non c’erano le condizioni per discutere e procedere ad affrontare questioni delicatissime, a causa della assenza del Direttore generale della Asl e del Segretario generale Luzzetti dirigente ad interim del settore politiche sociali. Anche l’assessora Manuela Tursini, dopo un breve intervento, ha lasciato la riunione per altro impegno.

“Inoltre, subito dopo l’appello, un gruppo di consiglieri di maggioranza ha abbandonato la commissione, assenza chiaramente collegata alle diatribe politiche che attanagliano la destra aquilana. Siamo rimasti fortemente contrariati da quanto accaduto e la consigliera Emanuela Iorio per tutte le opposizioni ha fatto richiesta e fatto votare l’aggiornamento della riunione ad altra data, vista l’impossibilità di procedere per l’assenza dei necessari interlocutori. L’obiettivo della Commissione era quello di riuscire a garantire le risorse alle politiche legate alla disabilità e velocizzare le relative liquidazioni.

Le tematiche affrontate nelle prime due sedute avevano evidenziato un’importante criticità: le UVM (unità di valutazione multidimensionale)”.

“Le UVM vedono impegnato il nostro comune, ma ancor di più la ASL 1 L’Aquila-Avezzano-Sulmona protagonista assoluto nella valutazione. La forte componente sanitaria all’interno di ogni azioni legata alla disabilità impone perciò una forte sinergia di tutti volta a individuare misure in grado di accelerare le azioni in capo alla ASL 01. Gli assegni di cura, la vita indipendente, il dopo di noi vanno secondo noi, accelerati in tutti i modi”.

“Le assenze di oggi sono pesanti, per l’importanza delle questioni da affrontare. Tra l’altro, l’assessora Tursini nel suo breve intervento, sui punti da noi sollecitati e ribaditi dalle associazioni ha dato risposte liquidatorie che non ci soddisfano affatto e su cui chiediamo ancora di ritornare nella prossima riunione che il Presidente Frullo dovrà convocare a breve. Facciamo appello al Direttore generale Asl ed al Segretario generale Luzzetti ad intervenire alla prossima riunione della 3’ Commissione, altrimenti saremo costretti a recarci noi nei loro uffici, a chiedere conto delle loro attività e decisioni per dare risposte adeguate alla città”.