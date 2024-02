REGIONALI: IMPRUDENTE, “CINQUE ANNI DI RISULTATI CONCRETI, CRESCE ENTUSIASMO INTORNO ALLA LEGA”

L’AQUILA – “Ci presentiamo davanti al giudizio degli elettori con grande orgoglio per le molte cose fatte, per l’impegno speso in cinque anni, nonostante la pandemia, una guerra nel cuore dell’Europa, il caro energie e il caro materie prime. Noi siamo entrati quando la regione era un fanalino di coda in molte situazioni e circostanze, ora ha credibilità sui tavoli nazionali riuscendo a determinare le scelte anche per altre regioni”.

Così nell’intervista streaming ad Abruzzoweb, Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione, con delega all’Agricoltura, ricandidato per la Lega alle elezioni regionali del 10 marzo.

“Abbiamo rimesso a posto i conti – prosegue Imprudente -, abbiamo approvato tutti i rendiconti degli anni precedenti, e abbiamo messo il bilancio in salvaguardia. C’è stata l’approvazione della nuova rete ospedaliera con la conseguenza che ora saranno disponibili ingenti e risorse per i nuovi ospedali. In agricoltura, dove ho avuto l’onere e l’onore di guidare l’assessorato, abbiamo ereditato una condizione drammatica perché c’era il rischio di restituire i soldi all’Europa. Ora non solo abbiamo scongiurato questo rischio, ma abbiamo messo a disposizione delle aziende agricole abruzzesi oltre 450 milioni di euro, rispetto agli 85 milioni di euro degli anni precedenti. Abbiamo ottenuto ingenti risorse del Pnrr e da altri fondi nazionali ed europei, e mettiamo a disposizione complessivamente oltre 650 milioni di euro, un’enormità di soldi che il sistema regionale abruzzese non aveva mai visto. Più che raddoppiate sono le risorse a disposizione del lavoro, del sociale e dell’ agricoltura. Ci sono 300 milioni di euro per quanto riguarda le infrastrutture, i trasporti e la mobilità, altre consistenti risorse per gli investimenti necessari e strategici per quanto riguarda lo sviluppo e l’industria, per la difesa della costa e per l’impianto irriguo del Fucino, con il progetto in fase autorizzativa. Abbiamo costruito anche un’azione di marketing turistico, con l’affermazione a livello internazionale del brand Abruzzo, operazione che mi ha visto in prima linea per quanto riguarda l’agrifood, con importanti presenze in fiere nazionali e internazionali”.

Infine Imprudente prevede una grande performance elettorale per il suo partito: “le nostre donne e i nostri uomini faranno un grande risultato. C’è tanta aspettativa sulla Lega c’è una ripresa importante di attenzione. Nei nostri eventi c’è tanta tanta, tantissima gente, ma soprattutto gente libera che viene ad ascoltare, e vediamo che sta crescendo giorno per giorno l’entusiasmo. Sono convinto che la Lega sarà una piacevole sorpresa alle prossima competizione elettorale”.