PARCHEGGIO PORTA LEONI ALL’AQUILA: ROTELLINI, “TARIFFA DI UN EURO PER OGNI ORA DI SOSTA”

L’AQUILA – “Ho depositato in Consiglio Comunale una mozione per modificare le tariffe del parcheggio di Porta Leoni”. Lo dichiara il consigliere comunale aquilano di opposizione Lorenzo Rotellini.

“La mia proposta, riportata nella mozione”, spiega, “prevede di conservare la prima mezz’ora gratuita e di prevedere una tariffa di € 1,00 per ogni ora di sosta. Inoltre, ho richiesto di inserire le frazioni di ora, ovvero il costo di ogni mezz’ora è di € 0,50. Ci sarà rotazione dei veicoli ugualmente e forse ne beneficeranno tutti. Automobilisti, commercianti, Casse del Comune e turisti. Il Comune inoltre dovrebbe farsi promotore di iniziative per incentivare le persone a sostenere i negozi del Centro Storico, promuovendo incontri con i proprietari delle attività commerciali e valutando la possibilità di prevedere delle piccole agevolazioni per chi sosta nel parcheggio di Porta Leoni, come per esempio qualche scontistica particolare”.