PESCARA – Anche il Movimento 5 stelle presenterà domani domenica 21 gennaio alle ore 17.00 presso la sala consiliare del Comune di Pescara, la lista dei candidati che sosterrà il candidato alla presidenza di Regione Abruzzo Luciano D’Amico in vista delle elezioni regionali del 10 marzo. Candidati che hanno partecipato alle “primarie” on line nelle scorse settimane e votati dagli iscritti, e poi approvati a livello nazionale dal partito di Giuseppe Conte.

Parteciperanno alla presentazione Luciano D’Amico, il coordinatore regionale del M5S Gianluca Castaldi, la senatrice Gabriella Di Girolamo e la deputata Daniela Torto.

Tra in candidati, già pubblicati sul sito, tanti esponenti della società civile e delle professioni, alla loro prima esperienza politica, e anche i consiglieri regionali uscenti, che non hanno superato in due mandati, Francesco Taglieri, Giorgio Fedele e Barbara Stella, ma anche

il consigliere comunale a Pescara Erika Alessandrini l’ex assessore comunale di Sulmona, Attilio D’Andrea, il consigliere comunale di Lucoli, Simonetta De Felicis, e Antonella Petrella, consigliera del cda dell’Area marina protetta del Cerrano, l’ex candidata sindaco a Roseto, Rosaria Ciancaione.

Si legge nel sito di M5s Abruzzo: “D’intesa con i coordinatori regionali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute, rispettando l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, abbiamo delineato una proposta di liste di candidati per ciascuna Regione e per ciascuna circoscrizione elettorale”.