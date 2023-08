UDC: GIANFRANCO GIULIANTE PORTAVOCE E RESPONSABILE UFFICIO ELETTORALE ABRUZZO

L’AQUILA – “Il segretario nazionale UDC Lorenzo Cesa ha nominato il dottor Gianfranco Giuliante, in qualità di portavoce e responsabile ufficio elettorale della regione Abruzzo. Tali incarichi saranno svolti alle dirette dipendenze del Segretario Nazionale”.

È quanto si legge in un breve comunicato nel quale viene così reso noto il passaggio di Giuliante al partito centrista, un accordo raggiunto mentre in Abruzzo sono in corso le trattative tra i partiti delle varie coalizioni in vista delle elezioni regionali in programma la prossima primavera.

Un nuovo incarico per l’ ex assessore regionale del Pdl, ex leghista ed ex presidente della società regionale dei trasporti Tua, poi coordinatore di “Futur-A confederazione plurale”, che raccoglie movimenti ed amministratori civici locali.

Nella nota, rilanciata proprio dall’indirizzo mail di Futur-A, si legge ancora: “Siamo certi che la costruzione delle liste e dei rapporti con gli alleati porter. al raggiungimento di risultati importanti per l’UDC in Abruzzo, data l’esperienza e la profonda conoscenza del territorio abruzzese del neo-portavoce regionale”, si legge ancora nella nota.