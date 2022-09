VERSO IL VOTO: SANTANGELO, “NON ENTRO IN FI, MA APPOGGIO ALLE ELEZIONI E BATTAGLIE COMUNI”

L’AQUILA – Nessun ingresso formale in Forza Italia, ma appoggio ai candidati azzurri alle elezioni politiche del 25 settembre e convergenza su temi e battaglie che interessano il territorio, a cominciare dalla richiesta di proroga di un anno della scadenza fissata al 30 settembre per presentare le richieste di contributo per la ricostruzione post sisma 2009.

A spiegarlo ad Abruzzoweb è Roberto Santangelo, vicepresidente vicario del Consiglio regionale, 41enne eletto con la civica Azione politica, nonché presidente del consiglio comunale dell’Aquila con L’Aquila futura.

Su Santangelo, il più votato in assoluto alle elezioni comunali del 12 giugno, con 1.196 preferenze, come riferito da questa testata si rincorrevano le voci di un suo imminente ingresso come indipendente in Forza Italia, con ratifica già sul tavolo dell’assemblea convocata ieri di L’Aquila futura, per una condivisione dei militanti della civica che ha preso alle ultime comunali l’8,4% circa 3.000 voti.

Il tutto con regia “esterna” del presidente del Consiglio Lorenzo Sospiri, candidato al proporzionale al Senato punta di diamante assieme al senatore uscente Nazario Pagano, segretario regionale Fi, candidato capolista al proporzionale alla Camera. Un passaggio che rafforzerebbe Fi all’Emiciclo, con sei componenti, compresi i tre “federati” di Valore Abruzzo” e appunto Santangelo, che avrebbe trovato così una nuova casa politica, dopo aver preso le distanze da Azione politica, civica fondata dall’imprenditore pescarese Gianluca Zelli, con il quale era stato eletto nel 2018 e che poi è sparita dai radar.

Santangelo nega l’ingresso, ma conferma che la convergenza c’è eccome.

“Quello che abbiamo fatto ieri è stata un’assemblea per delineare l’azione politica di L’Aquila futura – afferma nell’intervista -, e non si è parlato di nessun ingresso in Forza Italia, con cui si è fatto invece un ragionamento politico, tenuto conto che è stato l’unico partito che ci ha cercato e con cui condividiamo molti punti programmatici, e rispetto a questo elemento l’assemblea dei quadri e degli iscritti di L’Aquila futura ha stabilito di appoggiare i candidati di Forza Italia alle prossime elezioni”.

Ma sottolinea con forza Santangelo: “da qui a parlare di convergenza permanente in Regione, nei Comuni e in Provincia dell’Aquila, ce ne passa: se si troveranno dei punti di convergenza potremo però fare delle battaglie insieme, con una somma di forze e non di debolezze”.

Una battaglia che già vede L’Aquila futura al fianco di Fi è quella della proroga del termine ultimo per presentare le pratiche della ricostruzione 2009, fissata da un decreto al 30 settembre, e per la quale il senatore Pagano, rivela Santangelo, sta presentando emendamenti.

“Se non sarà concessa la proroga, le pratiche passeranno ai Comuni che dovranno procedere ai commissariamenti, ma questo significa allungare e di molto le tempistiche della ricostruzione, mentre invece c’è una filiera negli uffici speciali già rodata e avviata. E soprattutto non si tiene conto che c’è stato in questo ultimo anno un drammatico rincaro dei prezzi dei materiali, e quindi i cantieri si sono rallentati. Bene dunque l’iniziativa parlamentare di Fi per l’ottenimento della proroga, ed è strano che le altre forze politiche in campo alle elezioni su questa questione tacciono”.

